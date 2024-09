NÖ: Großalarm um Brand auf Sperrmüllplatz im Katastrophengebiet

Nach den extrem anstrengenden Einsätzen während der Flutkatastrophe und danach müssen Feuerwehren im Tullnerfeld seit den Nachtstunden gegen den Brand eines Sperrmülllagers ankämpfen. Sieben Feuerwehren wurden zu dem Großbrand in Einsiedl in der Gemeinde Sieghartskirchen beordert. Dort brennt ein Haufen mit vom Hochwasser zerstörten Möbeln, Einrichtungsgegenständen und verschlammten Geräten.

Gegen 2 Uhr in der Früh wurde für die Feuerwehren die Alarmstufe B3 gegeben. Das Feuer am provisorisch eingerichteten Sperrmüllplatz in der Ortschaft verursachte eine mächtige Rauchsäule. Deswegen wird die Bevölkerung in den angrenzenden Katastralgemeinden Abstetten und Gollarn aufgefordert die Fenster geschlossen zu halten.

Alarmstufe B3

Der meterhoch aufgeschlichtete rund 300 Quadratmeter große Sperrmüllhaufen besteht aus den verschiedensten Stoffen von Holz, Presspanplatten bis zu Plastikteilen und anderen Substanzen. Deshalb ist der entstehende Rauch sehr gefährlich. Die laut ORF rund 80 Einsatzkräfte, die unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen, begannen den Haufen mithilfe von Baggern zu trennen, um bessere Löschwirkung zu erzielen.

Der Einsatz könnte noch Stunden dauern. Über die Brandursache gibt es vorerst keine Angaben.