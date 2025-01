Personalnot: ÖBB suchen bis 2030 dringend 24.500 Mitarbeiter

In Krisenzeiten sind sichere Arbeitsplätze gefragt. Die ÖBB hatten im Vorjahr einen regelrechten Ansturm an Bewerbern, 120.000 interessierten sich für einen Job bei der Staatsbahn. „Es ist eine große Herausforderung, diese Menge an Bewerbungen wertschätzend zu bewältigen“, sagte ÖBB-Chef Andreas Matthä am Dienstag im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Im Vorjahr nahmen die ÖBB 6.200 neue Mitarbeiter auf, darunter 685 Lehrlinge. Bis 2030 braucht die Bahn in Summe 24.500 zusätzliche Beschäftigte, macht rund 4.100 pro Jahr. Die Hauptgründe für den hohen Personalbedarf sind die Pensionierungen bei den Baby-Boomern. Bis 2030 gehen 9.000 Eisenbahner in den Ruhestand. Matthä nennt als weiteren Grund das trotz Rezession anhaltende Wachstum des öffentlichen Verkehrs sowie die Fluktuation.