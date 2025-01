Arnold Schiefer: Das ist Herbert Kickls Mann für die Wirtschaft

Der 58-jährige, bullige Top-Manager war die wichtigste wirtschaftspolitische Personalreserve des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache . Jetzt ist er der engste wirtschaftliche Berater von Kickl, hat wieder maßgeblich am Wirtschaftsprogramm der FPÖ mitgeschrieben. Der Oberösterreicher kann mit hoher Expertise punkten, die er bei seinen zahlreichen Jobs sammelte. Er ist im Finanzbereich genauso firm wie bei Infrastruktur-Themen, pflegt eine ruhigen, sachlichen Führungsstil und hat als blendender Netzwerker politisches G'spür im Umgang mit Eigentümern und Stakeholdern. Daher wird er derzeit sowohl als künftiger Finanzminister gehandelt als auch für das Klima- und Mobilitäts-Ministerium.

Er sei nur derjenige, „der sich nach vorne traut und outet. Es gibt viele Wirtschaftstreibende, die der FPÖ nahe stehen und sich aus Unternehmensüberlegungen nicht gerne outen“, wiegelte Schiefer im Gespräch mit dem KURIER seine Rolle in der Partei noch vor einigen Monaten ab. Er sei "in der Privatwirtschaft sehr gut angekommen und spekuliere nicht weiter“. Wirtschaftlich sei er als Single unahängig, betont der zurückhaltend auftretende, aber gesellige Schiefer gerne.

Der blaue Verkehrslandesrat Udo Landbauer schickte seinen Parteikollegen Schiefer im Vorjahr in den Aufsichtsrat der Növog, der Bahngesellschaft des Landes Niederösterreich. Die Aufsichtsratsmandate waren ausgelaufen und Landbauer besetzte neu, mit deutlicher FPÖ-Schlagseite.

Seit seinem Abschied bei der Staatsbahn Ende 2023 jobbt Schiefer im Speditionskonzern Transdanubia seines Freundes Franz Grad . In Pasching bei Linz ist er seit Mai neben den Familienmitgliedern in der Geschäftsführung der Holding.

Als Norbert Hofer Verkehrsminister wurde, verabschiedete der blaue Burgenländer die ehemalige SPÖ-Politikerin und Siemens-Konzernvorständin Brigitte Ederer als ÖBB-Aufsichtsratschefin vorzeitig. Das war eine seiner ersten Handlungen als neuer Minister, er machte Schiefer unmittelbar zum Nachfolger an der Spitze des Bahn-Aufsichtsrates.

Schiefer ist seit Jugendtagen Mitglied der äußerst rechten, schlagenden Burschenschaft Teutonia. Diese Gemeinschaft sei ihm durchaus wichtig, er fechte gerne und habe dort etliche Freunde aus Studienzeiten, darunter einige Ärzte, "was nie schaden kann", erklärte er nach seiner Bestellung zum ÖBB-Aufsichtsratspräsidenten in einem Gespräch mit dem KURIER. Von Rechtsextremismus distanziert er sich jedoch ganz klar.

Staatsholding ÖBAG

Unter Türkis-Blau verhandelte Schiefer mit Thomas Schmid, damals ÖVP-Generalsekretär im Finanzministerium, die Personalliste für die Staatsholding ÖBAG. Die FPÖ wollte einen der Ihren als zweiten Vorstand in Österreichs größte Industrieholding setzen, doch Schmid schaffte es, sich als Alleinvorstand durchzusetzen, was damals schon für viel Kritik sorgte, auch in ÖVP-Wirtschaftskreisen. Insider gehen davon aus, dass die FPÖ diesmal mehr Einfluss auf die Staatsholding ausüben wird. Die Blauen seien bereits intensiv beim Studium der ÖBAG, von der Satzung bis zu den Personalia, hört man.

Ende 2018 wurde Schiefer Finanzvorstand der ÖBB-Holding. Mit seinem SPÖ-nahen Kollegen Andreas Matthä soll er sich gut verstanden haben. Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler hätte Schiefers Vorstandsvertrag verlängert, doch dieser wollte, sagte er, nicht mehr im Staatsbereich bleiben.

Gewessler holte Ederer übrigens wieder zurück in den Aufsichtsrat und zuletzt an dessen Spitze. Stark anzunehmen, dass sich das bald ändern wird.

Bei der Bahn attestieren Schiefer Aufsichtsrats- und Managerkollegen exzellentes fachliches Know-how und einen professionellen Managementstil. Einer seiner Verbündeten – nicht parteipolitisch, aber Schiefer hat in alle Richtungen beste Kontakte – war Herbert Kasser, der einflussreichste Spitzen-Beamte im Ministerium und heute im Vorstand der staatlichen Autobahnbetreiber Asfinag.