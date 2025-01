Hafenecker will lieber Bürgermeister als FPÖ-Minister werden

Der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker verhandelt gerade im FPÖ-Team eine Koalition mit der ÖVP, weshalb zuletzt spekuliert wurde, er könne sich auch für ein Ministeramt in Stellung bringen.

Allerdings kandidiert er bei den Gemeinderatswahlen in Niederösterreich, die am 26. Jänner über die Bühne gehen, für das Bürgermeisteramt in Kaumberg, Bezirk Lilienfeld - und das hat für ihn offenbar Priorität, wie er den Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) sagte: "Wenn sich in Kaumberg eine Mehrheit für die FPÖ ausspricht und ich in weiterer Folge vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt werde, geht Kaumberg vor.“