Migration nutzen, da "Arbeitskräftemangel zur Bedrohung des Wohlstandes wird"

"Die gesetzliche Lage passt nicht zu den wirtschaftlichen Herausforderungen", sagt Kreiter. Diakonie-Direktorin Moser führt in diesem Zusammenhang ein Beispiel an. Geflüchtete, die in Österreich ausreisepflichtig sind, aber es aus diversen Gründen nicht können, brauchen einen Aufenthaltstitel, um während ihrer "Duldung" arbeiten zu dürfen.

"Chancen-Aufenthaltsrecht"

Laut Moser wurden im Vorjahr 300 Duldungskarten ausgestellt. "Beim Versuch der Rekonstruktion aus den Statistiken, kommt man auf rund 1.800" Menschen. Das sei keine hohe Zahl, aber eine "Win-Win-Potenzial für Betroffene wie Unternehmen."

Österreich möge sich ein Beispiel an Deutschland nehmen, so Moser. Dort gebe es das "Chancen-Aufenthaltsrecht" für jene, die 18 Monate lang ihren Lebensunterhalt sichern können. Sie können ihre Ausbildung abschließen und - so sie sechs Monate durchgehend arbeiten - hernach auch eine Arbeitserlaubnis erhalten.

"Betriebssprache Deutsch"

"Wer in die Ausbildung investiert", sagt Moser, "der sollte als Arbeitgeber auch davon profitieren". Immer mehr Unternehmen würden direkt in Ausbildungen investieren, weiß der HR-Leiter der ÖBB-Infrastruktur Kreiter. Beginnend mit Sprachkursen. Diese sind bei den ÖBB insofern von besonderer Bedeutung, als dass "gesetzlich verankert ist, dass unsere Betriebssprache Deutsch ist".

Im Gegensatz zur Luftfahrt, in der man sich auf "Englisch geeinigt habe", so Kreiter, gebe es im internationalen Eisenbahnverkehr immer noch dieses Paradoxon. IT-Jobs würden bei den ÖBB auch für rein englischsprachige Mitarbeiter angeboten werden.