Gaia X: Schramböck wirbt in Berlin für "digitale Landesverteidigung"

Die Ministerin hat sich deshalb am Dienstagmorgen in Berlin mit Vertretern der Deutschen Telekom getroffen, die an der Entwicklung von Gaia X beteiligt ist. Auch bei einem Termin mit dem deutschen Wirtschaftsminister Peter Altmeier war das Thema präsent. "Es geht darum, ein gemeinsames digitales Ökosystem in Europa zu schaffen und das Vertrauen der Bevölkerung in die Datensicherheit zu stärken", so Schramböck. "Wir gehen diesen Weg mit."

Neben der Zeit, die es dauern wird, bis diese Projekte stehen, gibt es noch ein großes Problem: Aktuell ist der deutsche Softwareentwickler SAP ist das einzige große Unternehmen seiner Art in Europa. Alle anderen sind fest in amerikanischer oder chinesischer Hand.

Es sei daher dringend notwendig, dass es bald wieder europäische Konkurrenten gibt, meint Schramböck. Um das aber überhaupt gewährleisten zu können, brauche es eine Anpassung des europäischen Wettbewerbsrechts. Die Ideen und die Gründermentalität seien nämlich durchaus vorhanden in Europa, doch es mangele an Investitionsbereitschaft. Den Amerikanern und vor allem den Chinesen mangelt es daran nicht