Norwegens Aker stieg aus Konsortium für Öl-Geschäft der OMV aus

Die norwegische Aker ASA hat nach eigenen Angaben kein Interesse mehr am Öl- und Gasgeschäft der heimischen OMV. Aker ASA habe sich aus dem Konsortium zurückgezogen. "Wir waren dabei, als das Schreiben eingereicht wurde, sind es aber nicht mehr", sagte ein Aker-ASA-Sprecher am Mittwoch zur Nachrichtenagentur Reuters. Gründe für den Rückzug nannte der Firmensprecher nicht.

Gestern berichtete der KURIER, dass Aker, ein Top-Aktionär des Öl- und Gasunternehmens AkerBP, zusammen mit dem Rohstoffhändler Trafigura und der Private-Equtiy-Firma Bluewater Interesse an einem Anteil von 51 Prozent am Explorations- und Produktionsgeschäfts der OMV habe. Mehr dazu hier. Die OMV bestätigte gegenüber Reuters, ein Schreiben erhalten zu haben, in dem Interesse am E&P-Geschäft signalisiert wurde.