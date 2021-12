Nicht prickelnd: Sekt wird ab April teurer

Das Exportgeschäft von Schlumberger ist mit einem Anteil von elf Prozent überschaubar. Der Grund dafür ist leicht erklärt: Internationale Marken vertreibt die Gruppe nur im Inland. Jenseits der Landesgrenzen wird vor allem Schlumberger verkauft (zu 75 Prozent in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden), der Kräuterlikör Gurktaler (ausschließlich in Deutschland) und der 2016 übernommene Schokoladen-Likör Mozart. Von Letzteren werden heuer 1,2 Millionen Flaschen exportiert, allen voran nach Übersee, also in die USA und neuerdings nach China. Die Exportquote liegt bei 95 Prozent, auch in Spanien, Italien und Ungarn würde sich die Nachfrage gut entwickeln, sagt Zacherl.

Der Österreich-Umsatz von Schlumberger ist 2020 um 12 Prozent übrigens auf knapp 80 Millionen Euro zurückgegangen. Schon heuer soll das Österreich-Geschäft wieder an das Jahr 2019 anknüpfen können.