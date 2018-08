Tag des Champagners: 5 Fakten über den Schaumwein

Wie man Champagner lagern muss

Optimal ist eine Temperatur von zehn Grad, der Champagner sollte nie über 15 Grad gelagert werden und am besten an einem dunklen Ort aufbewahrt werden – und am besten ohne Neonbeleuchtung. Die Flaschen sollten liegend lagern, damit die Korken nicht austrocknen. Angebrochener Champagner hält ein bis zwei Tage im Kühlschrank.

Wie der erste Champagner entstand

Das feierlichste Getränk hat die Welt einem Missgeschick zu verdanken: Die Weinbauern in der französischen Champagne wollten ihren angesetzten Wein im Winter gären lassen. Doch der Wein gefror und begann im Frühjahr erneut zu gären. Dadurch entstand Kohlendioxid – et voilá, der eigentlich noch unfertige Weißwein begann zu prickeln. Schon der Sonnenkönig Ludwig XIV soll den Schaumwein aus der Champagne gerne getrunken haben.