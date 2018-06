Ein Champagner vom Diskonter unter den weltbesten Schaumweinen

Neben dem Champagner haben sieben Weine des Diskonters Silbermedaillen erhalten. Elf weitere wurden mit Bronze ausgezeichnet.

Auch renommierte Champagner-Marken sind im Discounthandel keine Seltenheit: So nahm etwa Hofer vergangenes Jahr im Zuge einer Weihnachtsaktion die weltbekannte Champagner-Marke Veuve Clicquot in den Verkauf. Das Unternehmen geht auf 1772 zurück und einer seiner Kellermeister erfand 1813 das Rüttelverfahren in der Champagner-Herstellung.