Neuer Investor: So soll die insolvente Windhager gerettet werden

Investor hinterlegte Fortführungskaution

Insgesamt 444 Mitarbeiter hat die Windhager Zentralheizung mit Sitz in Seekirchen am Wallersee (444 Mitarbeiter). Bis zuletzt hieß es: „Die Schuldnerin und deren Gesellschafter stehen in intensiven Verhandlungen mit Investoren, die einen Einstieg in das Unternehmen prüfen“, so der Wortlaut aus den Insolvenzunterlagen. Der Investor hatte im Vorfeld bereits Geld auf den Tisch gelegt. „Um bis zum Abschluss der Verhandlungen die Fortführung zu sichern, wurde von dritter Seite (Investor) eine Fortführungskaution in Höhe von 1,5 Millionen Euro auf dem Massekonto der Windhager Zentralheizung Technik GmbH erlegt.“ Nachsatz: „Vom Investor wurde vorläufig strikte Vertraulichkeit bis zum Abschluss der Verhandlungen gefordert.“

