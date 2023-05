Wärmepumpen als Objekt der Begierde: Der Kampf um den Weltmarkt

Asia-Konkurrenz

Das Investment ist riskant. Weil Konkurrenten aus dem fernen Ausland längst auf die Wärmepumpe setzen. Allen voran koreanische, chinesische und japanische Hersteller wie Samsung, LG und Midea. Aufgrund ihrer Größe und den enormen Stückzahlen, die sie produzieren, können sie mit Billigpreisen den europäischen Markt bedrängen.

Der Produktion in Europa droht das gleiche Schicksal wie der Solarindustrie: am Weltmarkt dominieren hier die Chinesen mit 80 Prozent Marktanteil.

Das war nicht immer so: „Vor zehn Jahren kamen noch 50 Prozent der Weltproduktion aus Deutschland“, sagt Helmut Burtscher vom Photovoltaik-Spezialisten Doma vkw. „Man merkt, dass die Chinesen rund zehnmal so viel Geld investiert haben wie die Europäer“, so Burtscher.