Nach Pleite kommen 14 Forstinger-Filialen samt Waren unter den Hammer

Besichtigung am Standort möglich

Die Zuschläge in der ersten Auktion (Standort Traisen) erfolgen am 7. September 2023 ab 11:15 Uhr, danach folgen am 8. September 2023 der Standort Murau, am 11. September 2023 Traiskirchen und am 13. September 2023 Hagenbrunn. Die Termine der weiteren Standorte werden laufend auf aurena.at ergänzt.

"Zuvor ist an jedem Standort eine Besichtigung der Positionen möglich", heißt es weiter. Alle Detailinfos und Termine zu den einzelnen Auktionen finden Sie auf aurena.at. Nach einmaliger Registrierung kann jeder – ob Firma oder Privatperson – mitbieten."