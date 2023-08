Erste Gläubigerversammlung bei Forstinger am Dienstag

Im Sanierungsverfahren der seit Anfang Juli neuerlich insolventen Autozubehörkette Forstinger steht am Dienstag die erste Gläubigerversammlung am Landesgericht St. Pölten an. Bei der Berichtstags- und Prüfungstagsatzung wird Insolvenzverwalter Friedrich Nusterer unter anderem über die Höhe der angemeldeten Forderungen berichten. Forstinger durchläuft damit bereits zum dritten Mal ein Insolvenzverfahren.

