Nach Millionenpleite startet bekanntes Wiener Bierlokal neu durch

Dieser Gastronomiebetrieb erhält eine zweite Chance: Die Rede ist von der insolventen Big Smoke Gastronomie GmbH. Sie betrieb das bekannte Bierlokal "The BRICKMAKER’S Pub and Kitchen" in der Zieglergasse in Wien-Neubau. Das Lokal hat sogar eine Haube von Gault Millau.

"Wir erinnern daran, dass das Unternehmen im vergangenen Juli mit Passiva in Höhe von rund 1,16 Millionen Euro in die Insolvenz geschlittert ist. Der Sanierungsplan wird zur Gänze von dritter Seite finanziert. Der bisherige Mehrheitsgesellschafter Brian Patton hat seinen Geschäftsanteil abgetreten", teilt die Insolvenzexpertin Tanja Schartel vom KSV1870 am Dienstag mit. In der Tagsatzung am Handelsgericht wurde heute, Dienstag, der Sanierungsplan abgesegnet. Die Gläubiger werden eine Quote in Höhe von 20 Prozent erhalten.

Laut Schartel wird das Lokal seine Pforten rasch wieder öffnen.