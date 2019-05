Starökonom Warren Mosler: "Warum ist die EZB nicht in Athen?“

So ein Lebenslauf reicht eigentlich für drei Biografien: Warren Mosler (69) hat Hedgefonds gegründet und ein Vermögen an der Wall Street angehäuft. Er hat fast drei Jahrzehnte lang eigene Supersportwagen gebaut und Katamarane entworfen. Er hat sich (erfolglos) um Ämter in den USA beworben, darunter die Präsidentschaft (2012), einen Sitz im Kongress und als Gouverneur der karibischen US-Jungferninseln, wo er lebt.

Und er hat ganz nebenbei eine Wirtschaftstheorie entworfen, die jetzt in aller Munde ist.

Was einst als Mosler Economics firmierte, wurde nämlich als „Moderne Geld-Theorie“ (Modern Monetary Theory, MMT) vom linken Rand der Demokraten in den USA euphorisch adoptiert. Als bekannteste Proponentin gilt die Professorin Stephanie Kelton, die sowohl den Haudegen und Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders berät als auch die jüngste Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez: Der neue weibliche Shooting-Star aus New York will so eine staatliche Jobgarantie und den Kampf gegen den Klimawandel (Green New Deal) finanzieren.

In Rollen gebracht hat den Stein freilich Warren Mosler, wie Kelton freimütig zugibt. 1997 sei bei ihr der Groschen gefallen, als sie ein Buch des Hedgefonds-Managers las. Der US-Ökonom ist derzeit auf Einladung des neu gegründeten Vereins MMT Austria für Vorträge in Wien.