USA: Der linke Oldie will es nochmals wissen

Bei den Demokraten, die am 3. November 2020 Donald Trump aus dem Weißen Haus vertreiben wollen, reicht es bereits für das Aufgebot einer Fußball-Mannschaft plus Ersatztorhüter. Mit Bernie Sanders hat gestern der zwölfte Aspirant angekündigt, in die in knapp einem Jahr im Arbeiter- und Bauern-Bundesstaat Iowa beginnenden parteiinternen Vorwahlen ins Rennen zu gehen. Mit dem 77-jährigen Senator steigt nicht nur der bisher älteste Bewerber in das Schaulaufen – sondern auch der erfahrenste.

2016 gewann der Sohn polnisch-jüdischen Einwanderer aus Brooklyn/ New York in 23 Bundesstaaten mit seinem auf Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit basierenden Programm und einer Graswurzel-Organisation von Kleinspendern die „primaries“. Er musste sich am Ende der später gegen Trump gescheiterten Establishment-Kandidatin Hillary Clinton geschlagen geben.

Trotz seines Alters, Sanders wäre am kommenden Wahltag 79 Jahre, schaffte es der weißhaarige Polit-Routinier, gerade bei Wählern unter 30 zu punkten. Noch kurz vor dem Nominierungsparteitag im Sommer 2016 war auf dem linken Flügel der Partei die Ansicht verankert, dass sich Sanders glaubwürdiger der Sorgen der wirtschaftlich Abgehängten annehmen würde als Clinton.