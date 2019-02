"Green New Deal": Bahnt sich Richtungsstreit bei US-Demokraten an?

Idee des 21. Jahrhunderts

Der Titel "Green New Deal" ist eine Anspielung auf das interventionistische Wirtschafts- und Sozialprogramm von Präsident Franklin Roosevelt in den 1930ern, als massive staatliche Investitionen die schwächelnde Wirtschaft vor der weltweiten Krise und die hohe Zahl der Arbeitslosen vor der Verelendung retten sollten. Der Begriff wurde bei Klimaaktivisten und grünen Bewegungen in Europa bereits in den 2000er-Jahren aufgegriffen. Auch auf UN-Ebene gibt es bereits seit einem Jahrzehnt die Initiative für einen "Global Green New Deal".

Für die Demokraten würde eine Betonung eines solchen Programms auch einen krassen Gegensatz zur Wirtschafts- und Umweltpolitik von Präsident Donald Trump darstellen. Trump erboste Umweltschutz-Aktivisten mit seinen politischen Entscheidungen bisher eher. Unter anderem trat er mit den USA aus dem globalen Pariser Klimaabkommen aus, das die klimaschädlichen Emissionen der Welt begrenzen soll. Auch nationale Klimaschutz-Maßnahmen der Vorgängerregierung von Barack Obama wurden unter Trump wieder zurückgenommen oder stehen zumindest unter Druck.

Politiker wie Ocasio-Cortez und Mankey versuchen mit ihrem Vorstoß offenbar auch, die Debatte neu zu formen und für den Präsidentschaftswahlkampf und die Kongresswahlkämpfe 2020 den Klimaschutz in den Mittelpunkt zu rücken.