Syrien & Co: Klimawandel verursacht bereits Flucht und Gewalt

Syrien als prominentes Beispiel

Insbesondere nach 2010 sei der Effekt messbar gewesen. Konkret bei den Konflikten in Syrien im Jemen und allgemein im Arabischen Frühling sei es den Forschern gelungen, einen starken Einfluss zu messen. Crespo Cuaresma erklärt das am Beispiel von Syrien: "Langanhaltende Trockenheit und Wasserknappheit führten zum Ausfall der Ernte. Bäuerliche Familien flohen in die Städte, wo eine Überbevölkerung entstand. Viele Menschen waren ohne Arbeit, der Stein für politische Unruhen und Krieg war gelegt." Das Ergebnis ist bekannt: Was Mitte der 2000er-Jahre als vom Klimawandel verursachte Dürreperiode losging, setzt sich bis heute in einem verheerenden Bürgerkrieg fort.

Bei Dürre kommt es aber nicht automatisch überall zu Krieg und Vertreibung. Das entwickelt sich im Zusammenspiel mit anderen Einflüssen. Der Klima-Effekt auf das Konfliktrisiko sei schließlich auch nicht in allen Ländern zu finden oder ausschlaggebend gewesen. Wie sich Dürren auswirken, hänge auch mit sozialen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren zusammen. Trotzdem sind die Ergebnisse eindeutig. "Für viele Länder ist der Klimawandel-Effekt sehr wichtig."

Besonders anfällig dafür scheinen Länder zu sein, die weder demokratisch noch sehr autokratisch organisiert sind. "Pseudodemokratien", wie jene in Nordafrika, wo der Arabische Frühling ausbrach. "Es gibt so etwas wie einen perfekten Sturm, in dem der Klimawandel ein sehr wichtiger Trigger ist", sagt Crespo Cuaresma.

Konflikt um bis zu 14 Prozent wahrscheinlicher

Verändere der Klimawandel die Temperatur und den Niederschlag, dann steige die Wahrscheinlichkeit auf Gewalt um bis zu 14 Prozent erklärt Crespo Cuaresma. Wenn sich an den sozioökonomischen Rahmenbedingungen der Welt nichts ändert, ist deshalb mit einem Anstieg der erzwungenen Migration zu rechnen. Das sei die logische Folge, wenn man die Studien-Erkenntnisse mit Vorhersagen von Klimatologen zusammendenke.

Dabei erinnert der Forscher daran, dass die Folgen keineswegs nur in Westeuropa zu spüren seien. " Westeuropa hat eine etwas verzerrte Wahrnehmung, wie Migration derzeit stattfindet, weil das Problem politisch in den letzten Jahren so präsent war. Migration findet normalerweise in Länder statt, die nicht sehr weit weg sind " Auch in Syrien sei ein Großteil der Menschen ja in Nachbarländern untergekommen.