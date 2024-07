Millionenpleite eines Traditions-Bauunternehmens

„Das Unternehmen Sztriberny in Reifnitz am Wörthersee besteht heute in der vierten Generation und hat sich über 95 Jahre konsequent und stetig zu einem modernen Bauunternehmen mittelständischer Größe entwickelt. Wir bieten unseren Kunden die ganze Bandbreite rund um das Thema Bauen in bester Qualität“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Von der individuellen und flexiblen Beratung durch unser dynamisches Team über die Planungsphase bis hin zur Realisierung Ihres Projektes haben Sie einen persönlichen Ansprechpartner, der über alles Bescheid weiß und dafür sorgt, dass Alles zu Ihrer vollsten Zufriedenheit nach Plan hergestellt wird.“

Eigentlich wurde die Bau Sztriberny GmbH & Co KG, FN 175426f im Jahr 1922 gegründet und hat ihren Sitz in 9535 Schiefling am Wörthersee. Über ihr Vermögen ist am Landesgericht in Klagenfurt ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser von Creditreform dem KURIER. 13 Mitarbeiter wurden zuletzt beschäftigt.

„Das Bauunternehmen mit Schwerpunkt Hoch- und Tiefbau ist auf die Errichtung von schlüsselfertigen Einfamilienhäusern spezialisiert“, heißt es weiter. „Über das Vermögen der Schuldnerin war am LG Klagenfurt im Jahr 2020 bereits ein Sanierungsverfahren anhängig, der angebotene Sanierungsplan konnte zur Gänze erfüllt werden.“