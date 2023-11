Millionenpleite eines Herstellers von Biomassekesseln

„Als Zulieferbetrieb für den Anlagen-, Fahrzeug- und Maschinenbau sind wir Spezialist in der Fertigung von Montagebaugruppen und Schweißkomponenten. Außerdem sind wir stark in der Lohnfertigung und in vielerlei Bereichen der Komplettierungs- und Montagetätigkeiten. Jahrelange Erfahrung im Assembling macht uns für Ihr Unternehmen zum sicheren Partner“, heißt es auf der Firmenhomepage.

Die Rede ist von der Primatech Metallverarbeitung GmbH mit Sitz in St. Marienkirchen bei Schärding. Sie hat am Landesgericht Ried im Innkreis ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Das Verfahren wurde bereits eröffnet. 48 Mitarbeiter und 185 Gläubiger sind betroffen.

„Die Schuldnerin ist im Bereich der Metallverarbeitung tätig, wobei vor allem Arbeiten in Form von Stanzen, Kanten, Laserschneiden, Lohnschweißen und Pulverbeschichtung durchgeführt werden. In den vergangenen Jahren wurde sich jedoch vermehrt auf die Produktion von Bioheizkesseln konzentriert, wodurch geschäftliche Verbindungen zu namhaften Bioheizkesselherstellern aufgebaut wurden, welche sich für die Schuldnerin zunächst als sehr lukrativ erwiesen“, so der AKV