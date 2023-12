Millionenpleite eines Diesel-Großhändlers: 500 Millionen Euro Schulden

„Das Schuldnerunternehmen handelt seit 2016 mit von auf dem internationalen Markt gekauftem Dieselöl im Großhandel. Der Verkauf von Mineralöl an österreichische Unternehmen wurde bereits im Jänner 2022 eingestellt. Seither handelt die Schuldnerin lediglich über ihre Zweigniederlassung in Hamburg. Zwischenzeitig wurde die Geschäftstätigkeit der Schuldnerin aber zur Gänze eingestellt“, so der KSV1870. „Ursache für die Insolvenzeröffnung sollen in erster Linie steuerliche Auseinandersetzungen mit der Republik Österreich gewesen sein. Zusätzlich kam es im März 2020 zu einem dramatischen Einbruch des Weltölmarktpreises. Darüber hinaus sollen sich auch geopolitische Spannungen negativ auf das Geschäft der Schuldnerin ausgewirkt haben.

Laut Schuldnerangaben belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 500 Millionen Euro. „Ein erheblicher Anteil der Verbindlichkeiten dürfte auf Steuerrückstände (Mineralölsteuer) zurückzuführen sein“, sagt Jürgen Gebauer vom KSV1870.