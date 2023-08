Millionenpleite eines bekannten Prüflaboratoriums für Medizinprodukte

"Als Mediziner steht bei mir das Wohl des Menschen an erster Stelle. HygCen ist als mein Lebenswerk die perfekte Umsetzung dieser Intention durch geprüfte Sicherheit in unterschiedlichsten Bereichen", schreibt der Gründer Prof. Dr. med. Heinz-Peter Werner, Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie, auf der Firmen-Hompage. "Nach der Universitätslaufbahn fiel im Jahr 1996 die Entscheidung, die wissenschaftlichen Grundlagen und Erfahrungen aus dem öffentlichen Gesundheitswesen auf alle Bereiche des Gesundheitswesens auszuweiten. Dies wurde durch Gründung eines politisch wie auch wirtschaftlich unabhängigen Unternehmens, des Prüflaboratoriums HygCen, Centrum für Hygiene und medizinische Produktsicherheit, in Schwerin (Deutschland) umgesetzt."

Im Jahre 1999 wurde das "zu 100 % unabhängige Prüflaboratoriums HygCen, Centrum für Hygiene und medizinische Produktsicherheit", in Bischofshofen gegründet.

Nun musste die HygCen Austria GmbH mit Sitz in Schwarzach im Pongau den Weg zum Konkursgericht antreten. Über ihr Vermögen wurde heute laut Creditreform am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Von der Pleite sind 17 Arbeitnehmer und rund 35 Gläubiger betroffen. 2021 wurden noch 26 Mitarbeiter beschäftigt.

Das Unternehmen betreibt ein unabhängiges Prüflaboratorium und führt Prüfungen und Inspektionen von Medizinprodukten, Schutzausrüstungen, Desinfektionsmitteln und Antiseptika für seine Kunden durch.