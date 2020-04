Millionenpleite einer Textilkette mit 329 Mitarbeitern

"Unser gesamtes Team hat in den vergangenen Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet, dass wir euch in diesen schwierigen Zeiten unsere Produkte online zur Verfügung stellen können. Aufgrund der angespannten weltweiten Lage können wir die Verfügbarkeit des gesamten Sortiments aber leider nicht mehr garantieren. In der aktuellen Situation sind wir nicht in der Lage, euch das gewohnte COLLOSEUM Einkaufserlebnis zu bieten", heißt es auf der Firmen-Homepage www.mycolloseum.com. "Wir bitten daher um Verständnis, dass wir unseren Onlinestore kurzzeitig schliessen werden. Wir hoffen, dass wir bald wieder wie gewohnt für euch da sein können."

Die Rede ist von der Firma Colloseum Retail GmbH, mit Sitz in 1090 Wien, Schlickgasse 3. Sie hat am Handelsgericht Wien einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem. KURIER

Das Unternehmen betreibt Textileinzelhandelsgeschäfte an 57 Standorten in Österreich, welche sich hauptsächlich in Einkaufszentren befinden. Es sind 329 Arbeitnehmer von der Insolvenz betroffen. Im Jahr 2018 waren es sogar 391 Mitarbeiter. Das Unternehmen soll fortgeführt werden.

Die Pleiteursachen

"Laut Schuldnerangaben ist es dem Textilunternehmen nicht mehr gelungen, ein Sanierungskonzept für den gesamten Konzern zu entwickeln, welche die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens verhindern hätte können. Wir halten fest, dass auch über die alleinige Gesellschafterin, die in Deutschland befindliche F1rst Retail AG bereits ein Insolvenzverfahren eröffnet worden ist", heißt es dazu vom KSV1870. "Das Schuldnerunternehmen beabsichtigt eine Sanierung des Unternehmens. An einem Sanierungskonzept wird gearbeitet und sollen zumindest rd. 30 Filialen fortbetrieben werden. Aufgrund der „Corona-Krise“ wurde jedoch noch kein konkreter Sanierungsplanantrag bei Gericht eingebracht."

Den Aktiva werden mit rund 6,1 Millionen Euro beziffert, die Passiva mit rund 7,7 Millionen Euro.