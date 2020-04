Millionenpleite der Modefirma Airfield – 103 Mitarbeiter betroffen

Die Firma Walter Moser GmbH mit Sitz in Seewalchen am Attersee hat am Landesgericht Wels einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und Creditreform dem KURIER.

Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und beschäftigt sich mit der Produktion und dem Groß- und Einzelhandel von Damenoberbekleidung der Marke Airfield. Es hat103 Mitarbeiter.

Das Unternehmen unterhielt sechs Filialen in Wien, Salzburg, Parndorf, München, Chiemsee und Berlin. Drei Filialen in Graz, Frankfurt und München sind an Dritte untervermietet. Die Aktivitäten in Deutschland werden in Form einer Zweigniederlassung geführt.

Die Insolvenzursachen liegen in schon länger andauernden Umsatzproblemen und zuletzt in den Folgen der Covid-19-Krise.

Den Aktiva werden mit rund 2,2 Millionen Euro beziffert, die Passiva mit 8,152 Millionen Euro. 500 Gläubiger sind betroffen. Das Unternehmen ist de facto geschlossen. Ein Sanierungsplan soll nicht angestrebt sein.