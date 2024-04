Millionenpleite einer Firma für Kamin- oder Pelletsöfen

„Wer einmal die wohlige Wärme eines Kamin- oder Pelletofens erlebt hat, wird darauf mit Sicherheit nicht mehr verzichten wollen. Ein lebendiges Spiel der Flammen, angenehme Wärme, unverwechselbare Optik: Das bringt Behaglichkeit in jedes Zuhause“, heißt es auf der Firmenhomepage. „Gemütlichkeit trifft bei den Öfen von HAAS+SOHN auf hohe Effizienz und handfeste ökologische Vorteile. Ausgeklügelte Technologien sorgen für beeindruckende Wirkungsgrade von 80 Prozent und mehr. Das ermöglicht ein sparsames und umweltbewusstes Heizen. Dank der Vielfalt an attraktiven Designs und Formen finden Sie bei Haas + Sohn den Kaminofen, der perfekt zu Ihnen und in Ihr Zuhause passt."

Die Rede ist von der HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH mit Sitz in Puch bei Hallein. Über ihr Vermögen wurde heute am Landesgericht Salzburg aufgrund eines Eigenantrages ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Das bestätigt Iris Scharitzer von Creditreform dem KURIER. Von der Insolvenz sind rund 38 Dienstnehmer und rund 68 Gläubiger betroffen.