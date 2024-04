Millionenpleite eines bekannten Metalltechnik-Unternehmens

Die Schuldnerin „ Svoboda Metalltechnik GmbH “ ( FN 341870a ) hat ihre Zahlungen eingestellt. Das Unternehmen mit Sitz in Sebersdorf und Zentrale in Markt Allhau hat am Landesgericht Eisenstadt den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung gestellt. „Das Verfahren wurde noch nicht eröffnet, mit einer Eröffnung ist aber demnächst zu rechnen“, heißt es weiter. Es werden aktuell 78 Mitarbeiter (28 Angestellte und 49 Arbeiter) beschäftigt.

Der Hintergrund

„Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Sebersdorf und damit in der politischen Gemeinde Bad Waltersdorf (Steiermark). Der Antrag der Antragstellerin wurde dennoch beim Landesgericht Eisenstadt eingebracht, da sich die Zuständigkeit des Gerichts nach dem tatsächlichen Unternehmensbetrieb bestimmt und darauf abzustellen ist, an welchem Ort die tägliche, faktische Leistung erfolgt und umgesetzt wird. Die Antragstellerin gibt in ihrem Antrag hierzu an, dass dieser Anknüpfungspunkt nicht in der Betriebsstätte Sebersdorf verwirklicht ist, da diese über ein Büro in Markt Allhau (Burgenland) verfügt, von der aus die tatsächliche Leistung des Unternehmens durch die Geschäftsführung erfolgt“, so der AKV.