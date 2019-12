Millionenpleite der Mineralwasser-Firma Güssinger

Die Zukunft

"Das Unternehmen soll in redimensionierter Form fortgeführt werden", heißt es dazu von Creditreform. "Zuvor soll es aber geschlossen werden, um den Investitionsstau zu beseitigen und den Maschinenpark zu erneuern. Den Gläubigern wird eine Quote in Höhe von 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten."