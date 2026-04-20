Millionenpleite der Betreiberin des Traditionshotels Schloss Gamlitz

Erneut trifft es die steirische Gastronomie- und Hotellerie-Branche: Das Schloss Gamlitz, eines der bekannten Häuser in der südsteirischen Weinregion, steht vor dem endgültigen Aus. Die Betreibergesellschaft Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH hat die Eröffnung eines Konkursverfahrens beantragt, wie AKV und Creditreform bestätigen. Von der Insolvenz sind 57 Gläubiger und 15 Dienstnehmer betroffen, die nun um ihre Arbeitsplätze bangen müssen.

Millionenschwere Schuldenlast Die finanzielle Schieflage des Unternehmens ist dramatisch: Verbindlichkeiten in Höhe von rund 2,13 Millionen Euro stehen Vermögenswerte von lediglich 27.000 Euro gegenüber. Den Löwenanteil der Schulden machen laut AKV Bankverbindlichkeiten mit etwa 1,57 Millionen Euro aus. Hinzu kommen Lieferantenverbindlichkeiten von rund 295.000 Euro und Abgabenrückstände von etwa 70.000 Euro. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind in dieser Aufstellung noch nicht einmal enthalten.

Teil eines größeren Firmenkonglomerats in Schieflage Brisant: Bei der Domaines Kilger Schloss Gamlitz Betriebs GmbH handelt es sich um eine weitere Gesellschaft im Einflussbereich eines deutschen Investors, die in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten ist. Dies deutet auf strukturelle Probleme im gesamten Unternehmensverbund hin.

Corona, Inflation und Fachkräftemangel als Brandbeschleuniger Die Insolvenzursachen lesen sich wie ein Lehrstück über die multiplen Krisen der heimischen Gastronomie- und Hotelleriebranche. Im Konkursantrag verweist die 2018 gegründete Gesellschaft auf die massiven Einschränkungen während der COVID-19-Pandemie als Ausgangspunkt der Probleme. Doch selbst nach Ende der Lockdowns kam es nur zu einer teilweisen Erholung – das Nachfrageverhalten der Gäste hatte sich nachhaltig verändert. Als weitere Belastungsfaktoren nennt das Unternehmen inflations- und kostenbedingte Marktveränderungen sowie den zunehmenden Fachkräftemangel, der die gesamte Branche belastet. Die Kombination dieser Faktoren erwies sich letztlich als tödlich für den Betrieb.

Investitionen in fremde Gebäude – ein Risikofaktor Besonders pikant: Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit erhebliche Investitionen in fremde Betriebsgebäude getätigt. Diese Summen scheinen nun verloren, könnten aber im Insolvenzverfahren zu prüfende Ansprüche begründen. Die geringe Aktivseite der Bilanz deutet darauf hin, dass kaum verwertbare eigene Vermögenswerte vorhanden sind.