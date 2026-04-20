Bittere Pleite eines bekannten Dachdeckerbetriebs

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Der steirische Dachdecker- und Spenglerbetrieb Herischko Dach GmbH mit Sitz in 8541 Schwanberg steht vor dem endgültigen Aus. Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) am Montag bekannt gab, hat das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen beim Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz einen Konkursantrag eingebracht.

Von der Insolvenz sind laut Creditreform 26 Dienstnehmer sowie 56 Gläubiger betroffen. Die wirtschaftliche Schieflage ist erheblich: Den Verbindlichkeiten von rund 928.000 Euro stehen Aktiva von etwa 565.000 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich eine Überschuldung von rund 363.000 Euro.