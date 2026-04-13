Wirtschaft

Millionenpleite einer bekannten Vertriebsfirma: 800 Gläubiger betroffen

Die Wiener StreamView GmbH, spezialisiert auf Smart-TV-Vertrieb, meldet Konkurs an. Betroffen sind 35 Beschäftigte und rund 800 Gläubiger.
13.04.2026, 19:05

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Stempel "Insolvenz" auf Papier

Die auf den Vertrieb von Smart-TV-Geräten spezialisierte StreamView GmbH mit Sitz in Wien hat mit Schulden in Höhe von 36,6 Mio. Euro Konkurs angemeldet. Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV am Montag mit. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 35 Personen, 30 davon in Österreich. Von dem Konkurs betroffen sind außerdem rund 800 Gläubiger. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden.

Den Schulden stehen Aktiva in Form von Warenbeständen mit einem Liquidationswert von rund 1,7 Mio. Euro, offenen Forderungen in Höhe von 16,1 Mio. Euro und einer Büroausstattung gegenüber.

Mediashop-Konkurs: Rettung durch österreichische Investoren

Mehrere internationale Vertriebstöchter

Laut AKV besteht das Kerngeschäft des Unternehmens darin, Marken-TV-Produkte in Europa und international zu vertreiben. Dazu arbeitet die Firma mit einem chinesischen Produktionspartner zusammen. Das Unternehmen hat mehrere internationale Tochtergesellschaften für den Vertrieb etwa in Spanien/Portugal, Frankreich/Benelux, Italien/Malta, im Nahen Osten und Afrika sowie in Asien.

Als Insolvenzursache nannte das Unternehmen einen Lieferstopp durch den chinesischen Hauptlieferanten. Parallel seien Gespräche mit einem möglichen Investor gescheitert. Das Unternehmen soll nach einer zeitlich begrenzten Unternehmensfortführung geschlossen und vorhandene Vermögenswerte verwertet werden.

Insolvenz Wien
Agenturen, pres  | 

Kommentare