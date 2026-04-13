Die auf den Vertrieb von Smart-TV-Geräten spezialisierte StreamView GmbH mit Sitz in Wien hat mit Schulden in Höhe von 36,6 Mio. Euro Konkurs angemeldet. Das teilten die Gläubigerschutzverbände KSV1870 und AKV am Montag mit. Das Unternehmen beschäftigt derzeit 35 Personen, 30 davon in Österreich. Von dem Konkurs betroffen sind außerdem rund 800 Gläubiger. Das Unternehmen soll nicht fortgeführt werden.

Den Schulden stehen Aktiva in Form von Warenbeständen mit einem Liquidationswert von rund 1,7 Mio. Euro, offenen Forderungen in Höhe von 16,1 Mio. Euro und einer Büroausstattung gegenüber.