Milliardenerbe Immobilien

Die Studie der Raiffeisen Bausparkasse „Wirtschaftliche und soziale Aktualität von Erbschaften in Österreich“ kommt zu dem Schluss, dass pro Jahr Immobilien im Wert von rund zehn Milliarden Euro weitergegeben werden – fast ausschließlich innerhalb der Familie. „In den vergangenen Jahrzehnten haben die Österreicher ein riesiges Immobilienvermögen aufgebaut, das nun vererbt wird“, sagt Generaldirektor Manfred Url. Österreichweit stehen mit 82 Prozent Kinder an der ersten Stelle als Erben, gefolgt von Ehe- und Lebenspartnern (21 Prozent) und den Enkelkindern (fünf Prozent).

Es gibt einige Bundesländer-spezifische Besonderheiten. 76 Prozent des Erbes entfällt im Burgenland auf Ein- bzw. Zweifamilienhäuser. „Das ist der höchste Wert in Österreich“, sagt Url. In Wien wiederum werden nur 46 Prozent Immobilienbesitz vererbt, der Durchschnittswert aller neun Bundesländer liegt bei 74 Prozent. „In Wien lebt man überwiegend zur Miete“, erklärt Klaus Buchleitner, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien. „Daraus resultiert, dass in Wien in deutlich höherem Maße als im österreichischen Durchschnitt Geld vererbt wird.“ Konkret: 72 Prozent der Wiener wollen Finanzvermögen weitergeben.