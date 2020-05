Wohnungsnot treibt die Preise

Seiner SPÖ wirft er Untätigkeit vor, den Ländern will er die Fördergelder wegnehmen, Hofratswitwen den Mieterschutz aufkündigen. SPÖ-Abgeordneter und Bau-Gewerkschafter Josef Muchitsch über ...



die SPÖ als Mieterpartei „Wie Graz zeigt, hat die SPÖ das Thema eindeutig vernachlässigt. Leistbares Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Graz zeigt, wenn man das Thema ernsthaft betreibt, kann man punkten. Mein großer Traum wäre, dass die SPÖ das Thema wieder bundesweit stärker annimmt und sich für die Zukunft klar positioniert.“

steigende Wohnkosten „Ein Viertel der Haushalte gibt bereits rund die Hälfte des Einkommens für Wohnen aus. Für 2012 rechnen wir mit weiter steigenden Wohnpreisen. Die durchschnittliche Kaltmiete (inkl. BK, ohne Heizung) wird im geförderten Wohnbau auf 6,2 Euro pro Quadratmeter, im freifinanzierten Bereich auf 7,4 Euro pro Quadratmeter steigen. “

Gegenmaßnahmen „Uns schwimmen die Instrumente für leistbares Wohnen davon. Mit Aufhebung der Zweckwidmung errichten wir immer weniger geförderte Wohnungen. Zudem hat man verabsäumt, eine Grundstücksbevorratung zu machen.“

günstige Wohnungen „Die Anzahl der geförderten Wohnungen ist zwischen 2009 und 2011 kräftig gesunken. Private investieren zwar kräftig, aber es ist nicht Aufgabe des privaten Marktes, Wohnungen für einkommensschwache Haushalte zu bauen. Das muss wieder Aufgabe der Politik sein.“

Wohnbauförderung „Nur noch 49 Prozent der Wohnbauförderung fließen in den Bau von Wohnungen. Immer wieder wurden Dinge gefördert, die hier nichts verloren haben. In Klagenfurt gab es Geld fürs Stadion, in Tirol für einen Bahnhof, in der Steiermark für Alarmanlagen. Das Geld darf nicht das Taschengeld für Landesfürsten sein. Die Wohnbauförderung gehört weg von den Ländern. Es braucht eine Bundeswohnbauagentur und eine bedarfsorientierte gesicherte Förderung.“

Mietobergrenzen „Man kann natürlich überall einen Deckel draufgeben. Aber von Beschränkungen profitieren auch die Wohlhabenden. Das stört mich. Es ist nicht zu erklären, dass auch die Hofratswitwe zu einem Spottpreis wohnt. Das Mietrecht soll zum Schutz von Einkommensschwachen da sein.“