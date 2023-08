Milliardendebakel wegen Windrädern bei Siemens Energy

Bei "Onshore" Windrädern, also solchen an Land, rechnet der Konzern mit Belastungen von 1,6 Milliarden Euro über die nächsten zwei Geschäftsjahre. Betroffen sind die Plattformen 4.X und 5.X.

Anlagen bleiben in Betrieb

Die Anlagen können laut Siemens Energy weiter betrieben werden, die defekten Komponenten können im Zuge von Wartungen ausgetauscht werden. Bei "Offshore" Windrädern, also solchen am offenen Meer, erwartet Siemens Energy weitere Kosten in Höhe von 600 Millionen Euro. Grund seien unprofitable Verträge und Probleme im Hochlauf der Produktion.