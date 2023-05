Mietpreisdeckel: Momentum: Bis 2025 droht Preisanstieg von fast 30 Prozent

Er erinnerte daran, dass 80 Prozent aller Mieteinnahmen das reichste Zehntel der Haushalte fließen würden.

IHS-Chef gegen Eingriff

Zur Mietpreisbremse hat sich auch der designierte IHS-Chef Holger Bonin geäußert. Er sei gegen Eingriffe in die Mietpreise, denn es sei "immer ein Problem in Preise und Märkte einzugreifen, weil sich das auf das Angebot auswirkt". "Mietpreisgrenzen nützen nichts, wenn in der Folge weniger Wohnungen auf den Markt kommen und die verbleibenden noch teurer vermietet werden. Besser ist eine gezielte Unterstützung derer, die sich die Mieten nicht mehr leisten können", sagte der Wirtschaftsforscher zum "Standard".

Handlungsbedarf sieht er bei der automatischen Wertsicherungsklausel in den Mietverträgen, denn diese orientiere sich am Verbraucherpreisindex, "und das ist nicht plausibel, das ist nicht der richtige Index".

Wifo-Chef: Hohe Inflation weiterhin laufen lassen sei "gefährlich"

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr meinte gestern in der "ZIB2" angesichts drohender Richtwertmieten-Anpassungen im Juli einmal mehr, dass es wichtig sei, dass alle einen Beitrag leisten um die in der Eurozone angestrebte Inflation von zwei Prozent zu erreichen. Dass hieße eben dann auch, dass die Preise im Gesamten eben nur um diese zwei Prozent steigen dürften. Er begrüßt Überlegungen, die Richterwert-Anpassungen zeitlich zu strecken.

"Ich glaube, darüber müsste man weiter nachdenken", es sei nämlich mittlerweile schon "gefährlich" würde man die hohe Inflation weiterhin laufen lassen. Eine Mietpreisbremse wäre "sinnvoll", denn sonst würden im Herbst die Kollektivvertragslöhne stärker steigen müssen als im Rest Europas, weil ja auch die Inflation höher ist als im EU-Schnitt, warnte Felbermayr Montagabend.