WIFO-Chef kritisiert Wohnzuschuss statt Mietpreisbremse

Österreichs Inflation liege mit 11 Prozent zwei Punkte über dem Durchschnitt der Eurozone. Felbermayr finde es daher schade, dass man in Zeiten dieser sehr hohen Inflation nicht in der Lage sei, aus der Inflationsanpassungsautomatik auszusteigen, erklärt er im Ö1-Morgenjournal am Donnerstag. Die Richtwertmieten wären der richtige Ausstieg aus der automatischen Inflationsanpassung gewesen, sagt der Wifo-Chef weiter.

Verlängerung der Inflation

Die stete Anpassung stoppe die Preisspirale nicht, sondern befeuere sie. Finde Österreich hier nicht heraus, wäre auch die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs gefährdet, sagt Felbermayr. Am Anfang der Krise sei es zwar richtig gewesen, mit Zuschüssen auf die Preise zu reagieren, statt in den Marktpreis einzugreifen - etwa bei den Energiekosten.