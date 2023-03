Mietpreisbremse kommt nicht: Regierung einigt sich auf Wohnkostenzuschuss

Tomasellis Abrechnung

Die Grünen wollten die Mietpreiserhöhung um 8,6 Prozent bekanntlich abfedern – und sie auf drei Jahre aufteilen. Was die ÖVP daran stört, verdeutlichte Finanzminister Magnus Brunner am Dienstag noch einmal gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten: „Das sind großteils Wohnungen in der Wiener Innenstadt und innerhalb des Gürtels. Auf dem Land und in den Bundesländern ist das kaum ein Thema.“ Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) reagierte empört und warf Brunner „Ignoranz gegenüber der Wiener Bevölkerung“ vor.

Dass es keine Mietpreisbremse geben wird, stand wohl schon Dienstagabend fest. Denn Nina Tomaselli, Grünen-Bautensprecherin, rechnete auf Twitter mit dem Koalitionspartner ab. Die ÖVP wolle "ihre wohlhabende Klientel beschützen, das Schicksal der vielen MieterInnen, darf da nicht stören", schrieb Tomaselli. "Mit viel Zähnknirschen" sei man den ÖVP-Forderungen entgegen gekommen. Doch all das gehe der "ÖVP scheinbar gegen den Strich. Damit für Wohlhabende beim Kauf von Immobilien alles bleibt wie bisher, verzichtet sie sogar auf den eigenen Vorschlag junge Familien beim Kauf des ersten Eigenheims zu unterstützen", so Tomaselli.

Wäre die ÖVP überhaupt zu einem Kompromiss bereit gewesen? Grüne Vertreter zeigen sich auch am Mittwoch auf KURIER-Nachfrage skeptisch.