Metaller-KV: Streiks sind bereits vorbereitet

"Einmalzahlungen werden von den Gewerkschaften bisher abgelehnt, weil diese nicht nachhaltig seien. "Einmalzahlungen verpuffen schnell", sagt GPA-Verhandler Karl Dürtscher. "Wir haben am 25. Spetmber ein sehr moeraten Angebot gestellt. Ich möchte das damit vergleichen: Wenn jemand ein gut erhaltenes Auto anbietet und der Käufer bietet nur einen Schrottpreis, da wird man nicht in Verhandlungen kommen. Es muss darum gehen, dass realistische Annahmen getroffen werden. Dann kommen wir auch in einen Verhandlungsprozess, aber das war bis dato in fünf Runden nicht möglich."

➤ Lesen Sie auch: Fünfte Verhandlungsrunde abgebrochen