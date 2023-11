Lostag beim Metaller-KV: "Bereiten alles für einen Streik vor"

Die ersten Betriebsversammlungen und Warnstreiks, wie jener bei der Voest, der am Mittwoch zu einem massiven Stau im Linzer Frühverkehr geführt hat, könnten nur ein Vorgeschmack gewesen sein auf das, was kommt.

Die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA sowie die Arbeitgebervertreter in der Metalltechnischen Industrie starteten heute um 11 Uhr die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag.

„Unser Ziel ist ein Abschluss für die 200.000 Beschäftigten“, sagt Pro-Ge-Chef Reinhold Binder vor Beginn der Verhandlungen am Montag. „Heute steht es Spitz auf Knopf. Entweder wir erhalten ein akzeptables Angebot, das wir unseren Beschäftigten verkünden dürfen, oder es werden die Streikmaßnahmen, die vorbreitet sind, in den nächsten Tagen durchgeführt.“ Nachsatz: „Unsere Forderung ist eine Erhöhung um 11,6 Prozent und wir sehen keinen Anlass, von dieser Forderung abzurücken.“ Es stünden in den Verhandlungen die Menschen in den Betrieben im Mittelpunkt. Den Gewerkschaften sei ein Teuerungsausgleich unheimlich wichtig.

„Das Angebot der Arbeitgeber liegt bei 2,5 Prozent und einem 100-Euro-Fixbetrag, das ist weit weg von jeglicher Akzeptanz“, sagt Binder.

