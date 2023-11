Metaller-KV: 5. Verhandlungsrunde unterbrochen und auf Montag vertagt

Kampfbereitschaft war hoch

Von Montag bis Mittwoch fanden laut Gewerkschaftsangaben in mehr als 400 Betrieben bzw. Werksstandorten Betriebsversammlungen und dreistündige Warnstreiks statt. Unter anderem wurden auch Werkseinfahrten blockiert. "Die Kampfbereitschaft ist hoch", so die beiden Chefverhandler der Arbeitnehmer:innen, Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) in einer Aussendung.