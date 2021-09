Mercedes: Aufbruch in eine neue Zeit

Ausschlaggebend für den Erfolg war auch der gute technische Ruf des Fahrzeugs, so Farkas: „Es galt als absolut zuverlässig, hat lange gehalten und ist nur selten gestanden.“ Es hat damit das Klischee mitbegründet, dass deutsche Autos ordentlich gebaut und langlebig sind – was in der Praxis so nicht immer ganz stimmt, merkt Farkas an.

Die kleine Heckflosse ist zwar nicht der Top-Seller der Mercedes-Modellpalette, gehört jedoch mit knapp einer Million produzierten Fahrzeugen zu den erfolgreichsten Modellen, die Mercedes je gebaut hat.