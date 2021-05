Heimische Post war schon 1902 elektrisch unterwegs

„Die Fahrzeuge haben mehr als 30 Jahre gehalten, ein Elektromotor wird nicht so schnell kaputt“, sagt Farkas. Vor dem Krieg kamen Fahrzeuge der Firma Bergmann dazu, viele von ihnen waren bis in die 70er-Jahre im Einsatz. „Nach dem Krieg gab es keinen Benzin, Strom jedoch schon“, so Farkas. Sogar 1951 wurde noch 35 große und 135 kleine Paketwagen von den Unternehmen Dostal und ÖAF angeschafft.

Einer der Gründe, warum Elektrofahrzeuge eingesetzt wurden, war auch deren Lautlosigkeit. „Autos mit Verbrennungsmotoren waren damals sehr laut“, sagt Farkas. Im frühmorgendlichen Verkehr waren die E-Autos daher ideal. Auch um Nachhaltigkeit war man damals bemüht. Die Bleibatterien bestanden aus einzelnen Zellen, die im Schadensfall ausgetauscht und recycelt werden konnten.

Zu langsam

Eingesetzt wurden E-Fahrzeugen in Wien und den Landeshauptstädten bis in die 80er-Jahre. Doch auf die Dauer konnten die Fahrzeuge mit der modernen Entwicklung nicht mithalten. Da sie „nur“ 25 bis 30 km/h fahren konnten, verursachten sie im dichter und schneller werden Straßenverkehr, wie zum Beispiel am Wiener Gürtel, immer wieder Staus.

Den Fahrern wurde wegen des hohen Gewichts der Fahrzeuge ein striktes Alkoholverbot verordnet. Im Winter war es in der Fahrerkabine kalt – niemand wollte die Heizung einschalten und damit riskieren, auf der Strecke liegen zu bleiben.

Fehlende Mechaniker

Dass die Fahrzeuge 1981 außer Betrieb gestellt wurden, lag nicht dran, dass sie nicht mehr funktionstüchtig waren, erzählt Farkas. Vielmehr waren keine Mechaniker mehr da, die sie reparieren konnten. Fähigkeiten, wie jene von Kutschenbauern, waren kaum noch vorhanden, was das vorläufige Aus für E-Mobilität bei der Post bedeutete.

Ein neuer E-Boom hat nach der Jahrtausendwende eingesetzt, heißt es seitens der Österreichischen Post. „Seit 2010 setzt die Österreichische Post wieder sukzessive auf E-Fahrzeuge in der Zustellung, seit 2011 stellen wir alle Briefe, Pakete, Werbesendungen und Printmedien -neutral zu“, sagt Post Generaldirektor Georg Pölzl. Bis 2030 sollen die -Emissionen um 40 Prozent reduziert und die -Belastung bis dahin im Vergleich zum Jahr 2009 um 70 Prozent verringert werden.

Derzeit haltet die Post bei mehr als 2.100 E-Fahrzeugen und hat laut eigenen Angaben die größte E-Flotte Österreichs. Der Strom wird übrigens mittels Fotovoltaik selbst erzeugt, zugekauft wird nur grüner Strom aus Österreich.