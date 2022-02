2021 haben in Österreich mehr Strom- und Gaskunden ihren Anbieter gewechselt als im Jahr davor. Insgesamt 332.985 Abnehmer von Strom oder Gas suchten sich einen neuen Lieferanten, nach 316.056 im Jahr davor. Bei Strom waren es 4,2 Prozent und bei Gas 5,6 Prozent. Am höchsten waren die Wechselraten in Oberösterreich mit 6,8 Prozent bei Strom und 8,4 Prozent bei Gas. Die wenigsten Wechsler gab es wie meist mit 1,2 bzw. 2,5 Prozent im "Ländle", wo die Energiepreise tiefer sind.

Mehr Wechsler bei Strom

Bei Strom und Gas war die Entwicklung unterschiedlich: Bei Strom verzeichnete der Energieregulator E-Control deutlich mehr Wechsel als 2020, bei Gas weniger. Einen neuen Stromversorger suchten sich 2021 259.596 Kundinnen und Kunden (darunter 196.643 Haushalte), einen neuen Gaslieferanten 73.389 (darunter 68.086 Haushalte). Im Jahr davor waren es bei Strom 237.837 gewesen (189.562 Haushalte), bei Gas 78.219 (72.028 Haushalte).