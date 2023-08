Mehr Arbeitslose im Juli

Mehr Lehrlinge

Positiv entwickelt haben sich hingegen die Lehrlingszahlen: So stieg die Zahl der LehranfÀngerinnen und LehranfÀnger um 4,8 Prozent. Insgesamt sind derzeit 87.824 Lehrlinge - um 0,4 Prozent mehr als vor einem Jahr - in Ausbildung.

Davon sind 30.160 im ersten Lehrjahr. Starke ZuwÀchse gibt es in den Sparten Bank und Versicherung (plus 30,5 Prozent) sowie Information und Consulting (plus 9,5 Prozent).