Erster Anstieg seit 2 Jahren: Mehr Arbeitslose in Österreich

Die Seitwärtsbewegung bei der Arbeitslosenrate sei "vor allem auf den Beschäftigungsanstieg zurückzuführen", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung. Kocher verwies außerdem darauf, dass Ukraine-Vertriebene mit dem nun völlig freien Arbeitsmarktzugang Schritt für Schritt in der regulären Arbeitsmarktstatistik erfasst werden.

Laut AMS-Vorstand Johannes Kopf sind etwa 2.900 Vertriebene aus der Ukraine seit nicht ganz zwei Wochen auch als arbeitslos oder in Schulung beim AMS registriert.