Nach Rechnungshof-Kritik: Kocher will Bildungskarenz reformieren

Schwachstellen der Bildungskarenz

Der Rechnungshof (RH) wies in seinem Ende April veröffentlichten Prüfbericht auf Schwachstellen der Bildungskarenz hin. Die inhaltlichen Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung seien "so gering, dass Bildungskarenz gleichermaßen für wenig aufwändige, arbeitsmarktpolitisch wenig relevante Kursangebote und für mit öffentlichen Mitteln finanzierte 'Auszeiten aus dem Arbeitsprozess' genutzt werden konnte", schrieben die RH-Prüfer in ihrem Bericht. Von 2010 bis 2021 verdoppelte sich laut Rechnungshof die Anzahl der Personen, die Weiterbildungsgeld bezogen. Die Ausgaben für Weiterbildungsgeld waren im Jahr 2021 fast dreimal so hoch wie 2010. Allein im Zuge der Coronapandemie stiegen die Ausgaben um 40 Prozent. Im Jahr 2021 waren 74 Prozent der Weiterbildungsgeld-Beziehenden Frauen. Aktuellere Zahlen liegen nicht vor.