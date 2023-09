Maßnahmenpaket für Künstliche Intelligenz

ChatGPT ist zwar erst seit Ende vergangenen Jahres breit verfügbar. Aber bereits im Frühjahr wurde der Chatbot, der selbstständig Fragen beantworten und Texte verfassen kann, von rund einem Fünftel der österreichischen Bevölkerung genutzt. In Unternehmen und Schulen kommt Künstliche Intelligenz zunehmend zum Einsatz. Auch in der Verwaltung werden solche Systeme bereits erprobt.

Geregelt ist der Umgang mit der Technologie in weiten Teilen aber noch nicht. In der EU wird an einer KI-Verordnung gearbeitet, die Anwendungen unter anderem in Risikostufen unterteilt. Österreich will dem Regelwerk vorgreifen. Am Donnerstag präsentierte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) ein Maßnahmenpaket für den Umgang mit Künstlicher Intelligenz.

Es sieht unter anderem eine Kennzeichnungspflicht für KI-Systeme vor. Nutzer sollen wissen, wann sie mit einer Künstlichen Intelligenz interagieren. Für KI-Systeme des Bundes soll die Kennzeichnung noch heuer verpflichtend eingeführt werden.

➤ Mehr lesen: Künstliche Intelligenz: "Da entstehen etliche neue Berufsfelder"