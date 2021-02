Massiver Gewinneinbruch bei Wienerberger

"Wir haben bereits in der Vergangenheit die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um rasch auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu können", betonte Konzernchef Heimo Scheuch am Mittwoch. "So konnten wir die Krise meistern, konsequent an der Fortsetzung unserer Wachstumsstrategie arbeiten und uns optimal für die Zukunft positionieren."

Wienerberger hat sich den Unternehmensangaben zufolge auch im Geschäftsjahr 2020 auf die "Transformation des Produktportfolios" konzentriert - dieses sei weiter optimiert und durch "intelligente Systemlösungen" erweitert worden.