Massiver Anstieg bei Arbeitslosen über 50 Jahre

Die überdurchschnittlich steigende Altersarbeitslosigkeit wird in Österreich zur größten Herausforderung in der Arbeitsmarktpolitik. Ende September waren knapp 64.000 über 50-Jährige beim AMS als arbeitslos vorgemerkt, um ein Viertel mehr als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosigkeit stieg damit stärker als die – demografiebedingte – Beschäftigung in dieser Altersgruppe. Die nationale Arbeitslosenquote von 7,4 Prozent überflügelte erstmals die allgemeine mit 6,9 Prozent. Die Zahl der älteren Schulungsteilnehmer – im September waren es insgesamt rund 74.000 – ist hier noch gar nicht eingerechnet.