"Zum x-ten Mal im Bewerbungskurs": Kritik am AMS-Schulungsangebot

Regierung

-Präsident Rudi Kaske (Bild) fordert eine rasche Umsetzung des Konjunkturpaketes der. "Wir müssen in Bereichen investieren, die rasch und direkt Arbeitsplätze sichern und schaffen", so der AK-Chef. Er denkt dabei vor allem an den sozialen Wohnbau.

Ein Ärgernis ist für Kaske auch die "ewige" Diskussion über die Arbeitslosigkeit bei den Älteren: "Wenn es um konkrete Maßnahmen geht, steht die Wirtschaft auf der Bremse." Kaske forderte einmal mehr ein Bonus-Malus-System, das Betriebe belohnt, die Ältere anstellen oder halten - oder bestraft wenn die Generation 50+ zum Arbeitsmarktservice geschickt wird.

Die Industriellenvereinigung (IV) führt die steigende Arbeitslosigkeit ebenso wie Minister Hundstorfer auf die schwache europäische Konjunktur zurück. Peter Koren, Vize-Generalsekretär der IV nutzte die Gelegenheit um einmal mehr flexiblere Arbeitszeiten zu fordern. Die Gewerkschaft lehnt dies ab weil sie darin eine Kürzung der Überstundenzuschläge durch die Hintertür befürchtet. Außerdem haben die Industriellen das derzeitige Pensionssystem im Visier. "Angesichts der demografischen Entwicklung ist eine generelle Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalter unverzichtbar", meint Koren. Die IV fordert eine Anhebung des Frauen-Pensionsalters.

"Die Zahlen sind wirklich schlecht", kommentiert AMS-Vorstand Johannes Kopf. Ein Viertel der Arbeitslosen entfällt bereits auf Suchende, die länger als ein Jahr ohne Job sind. Immerhin seien die Arbeitslosenzahlen bei den 15 bis 18-jährigen rückläufig. Den starken Anstieg bei Ausländern, Älteren, Langzeitarbeitslosen und Menschen mit Beeinträchtigung müsse man differenziert sehen, so Kopf. Ausländer seien vor allem durch die Schwächen im Bausektor betroffen. Bei den Älteren dürfe man nicht übersehen, dass auch die Zahl der Beschäftigten überdurchschnittlich steigt. Während es über alle Altersschichten hinweg im Juli einen Zuwachs der Beschäftigung von 18.000 Stellen gegeben hat, wurden für die Gruppe der über 50-jährigen 40.000 Stellen geschaffen. Und bei Menschen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung (Rückenleiden, Bandscheibenprobleme, Bluthochdruck, etc.) wirke sich aus, dass Firmen in Krisenzeiten "sehr selektiv" bei der Mitarbeiterauswahl vorgehen würden. Da würden auch Förderungen weniger nützen.